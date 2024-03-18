Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Şehit Yakınları ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu. Şehit ve gazilerin Türkiye için büyük fedakarlık örneği gösterdiğini söyleyen Göktaş, "Mart ayının 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Göktaş, şehit yakınları ve gazi yakınları ile buluştu. İftar programına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Bursa milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı vesilesiyle şehitlere rahmet okuyarak konuşmasına başlayan Bakan Göktaş, "Biz de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri korumayı, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olmayı vatani bir görev bildik. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.
Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerin Türkiye için büyük fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz
seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani Mart ayının 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber ettiğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat 2012 tarihli MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Irak'taki terörle mücadele ve ileri tedbirler konularında da açıklamalarda bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit aileleri ve Gaziler ile iftarda bir araya geldi. Edirne Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, şehit aileleri ve Gazilerin hatırlarını sordu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Keşir, Afyonkarahisar'da yapılan konuşmalarda Ankara'da DEM ile kol kola gezen adayların farklı bir söylem sergilediğini belirtti. Ayrıca, Afyonkarahisar'da DEM'in olmadığını ve bu tür söylemlerin sadece siyaset yapmak adına yapıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen 'Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması'na katıldı. Özel, gençlere ve kadına oy vermenin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün vizyonuna oy vermek olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP'nin gençlere ve kadınlara destek olacağını ve siyasette gençlere güvendiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak için kararlı olduklarını belirtti. Altun, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağının ışık gösterisi ile yansıtıldığı görüntüleri paylaştı. Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yapan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlı olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ödemiş Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda İzmir'in tarım potansiyelini ve ekonomiye katkısını vurgulayarak, seçildikten sonra şehrin refah seviyesini yükselteceğini belirtti.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programına katıldı. Kurum, şehitlerimize olan borcumuzu geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmek olarak tanımladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Çanakkale'nin tarihin akışını değiştiren bir savaş olduğunu vurguladı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araması olan yabancı uyruklu bir DEAŞ zanlısını Melikgazi ilçesinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.