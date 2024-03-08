Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığını, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol aldığını belirterek, "Biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. "Varlığıyla hayata ahenk katan, yeryüzündeki güzellikleri çoğaltan, sevgisi, şefkati ve merhametiyle zorlukları kolaylaştıran" tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Göktaş, "Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz. O kadınlar ki, emeği, eserleri ve fikirleriyle toplumu yeniden inşa ederler. O kadınlar ki, vefası, inancı ve azmiyle medeniyetimizin taşıyıcı gücüdürler. Türkiye işte bu kadınlarla güçlenecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı bu kadınlar inşa edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığına, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol aldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak biz de tüm imkanlarımızı seferber ediyor, kadınlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu vizyonla hazırladık. Beş temel politika ekseni doğrultusunda uygulayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ile kadınlara yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak." - ANKARA