Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığını, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol aldığını belirterek, "Biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. "Varlığıyla hayata ahenk katan, yeryüzündeki güzellikleri çoğaltan, sevgisi, şefkati ve merhametiyle zorlukları kolaylaştıran" tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Göktaş, "Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz. O kadınlar ki, emeği, eserleri ve fikirleriyle toplumu yeniden inşa ederler. O kadınlar ki, vefası, inancı ve azmiyle medeniyetimizin taşıyıcı gücüdürler. Türkiye işte bu kadınlarla güçlenecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı bu kadınlar inşa edecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığına, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol aldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak biz de tüm imkanlarımızı seferber ediyor, kadınlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu vizyonla hazırladık. Beş temel politika ekseni doğrultusunda uygulayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ile kadınlara yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak - Son Dakika
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, üniversitenin faaliyetleri ve uluslararası başarıları hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye'nin uluslararasılaşma ve ihtisaslaşma konularında başarılı olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise konuşmasında Filistin'deki soykırıma dikkat çekti ve Batı'nın sessizliğini eleştirdi.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yanı sıra silahlar, casus kameralar ve sahte belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, kadınların huzur ve güven içerisinde yaşamalarının en öncelikli meselelerden biri olduğunu belirtti. Vali Aydoğdu, kadınların toplumun ve nesillerin sağlıklı gelişimi için güçlü, eğitimli ve özgüvenli olmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, kadınların tarih boyunca sergiledikleri başarıların medeniyetin inşasında erkeklerle eşdeğerde bir emeğin olduğunu gösterdiğini ifade etti. Erzincan'da kadınların huzur ve güven içinde yaşamaları için çalıştıklarını belirten Vali Aydoğdu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha fazla yer almalarını teşvik eden politikalar geliştirdiklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini söyledi. Vali Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularıyla kutladığını ve tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve esenlikler dilediğini belirtti.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadının hayatın her alanında aktif rol almasına yönelik yapılan düzenlemeleri ve kadının güçlendirilmesini vurguladı. Güngör, AK Parti'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlama ve siyasette pozitif ayrımcılık yapma konusunda öncü olduğunu belirtti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin her bir tarafında çalıştığını ve mevcut yönetimin Orhangazi Mahallesi'ne yatırım yapmadığını belirtti. Hatipoğlu ayrıca, kadın hakları ve sahipsiz hayvanlar konusunda da çözümler sunarak seçim vaatlerini dile getirdi.
İstanbul'da İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. ve FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis bulunuyor. Operasyonda, bilgi sızdırdıkları iddia edilen şüphelilerin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandığı belirtildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi. Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti ve gençlerin teknoloji üretimine destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, iş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği sağlayacaklarını da açıkladı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'ev ablası' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi.
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