Bakanlıktan Roman vatandaşlara yönelik 'Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Roman vatandaşlara yönelik hazırlanan ve 2022-2030 yıllarını kapsayacak yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hedefleri belirlendi. Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı alanın yer aldığı planda, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Roman vatandaşlara yönelik yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı belirlendi. Bakanlık, öncelikle ilgili paydaşlarla çalıştaylarda bir araya geldi. Çalıştaylarda 2016-2021 eylem planı kapsamında yapılan faaliyetler, güncel konular, sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Çalıştayların yanı sıra uluslararası sözleşmeler, eylem planları, ulusal mevzuat, ilgili bakanlıkların stratejik planları ve üst politika belgeleri incelendi. Daha çok paydaşa ulaşabilmek için Roman vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgisi olan, Romanlara yönelik faaliyetler yürüten, bakanlığın hizmet alanını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen kurum ve kuruluşlar tespit edilerek, görüş ve önerileri alındı. Tüm bu görüş ve öneriler ışığında stratejik amaçlar ve hedefler belirlendi, eylem planına ilişkin öneriler değerlendirildi.

SOSYAL KONUT PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKYeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda, Roman vatandaşlara yönelik geliştirilecek politikalar eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 başlıkta ele alındı. Romanların talepleri doğrultusunda belirlenen hedefler kapsamında ilk olarak Roman vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Türkiye genelinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeler belirlenecek, oturulamayacak durumda olan veya kentsel dönüşüm kapsamına giren evlerde yaşayanlar için müstakil konut projeleri hayata geçirilecek. Bu konut projelerinin içerisinde ilgili kamu kurumları tarafından oluşturulacak Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) gibi birimlerle Roman vatandaşların hizmetlere erişimleri kolaylaştırılacak.'GENÇ OFİSLER' KURULACAKAyrıca Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılacak. Okul öncesi eğitime erişimin artırılması amacıyla fiziksel imkanlar iyileştirilecek, Roman çocuklara yönelik sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenerek katılımları artırılacak. Okullara yapılacak fiziksel iyileştirmeler ve ilave faaliyetlerle Roman çocuklar arasındaki devamsızlık sorununa çözüm bulunması hedefleniyor. Roman mahallelerinde 'Genç Ofisler' kurulacak. Gençlerin boş vakitlerinde bu merkezlerde hobi edinmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacak.Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden Roman vatandaşların daha fazla haberdar olmaları ve erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla mahalle bazlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu sayede Romanların iş arama süreçlerine katılımları kolaylaştırılacak. Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerini artırmak için bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Ayrıca, Roman kadınların kooperatif kurmaları teşvik edilecek.KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNE ERİŞİMLERİ ARTIRILACAK

Roman çocuk ve gençlerin milli bilinç ve şuurla yetişmeleri amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na periyodik olarak ziyaretler düzenlenecek. Kamyon Tiyatro ile Romanların bulunduğu bölgelerde temsil verilerek onların kültür-sanat etkinliklerine erişimlerinin artırılması sağlanacak. Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde gezici kütüphaneler konumlandırılarak etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, 'Roman Ezgileri' temalı periyodik konserler düzenlenerek, kaynaşma ve dayanışmanın artırılması sağlanacak.