Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi

10.04.2022 12:20

- Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi -AK Parti İstanbul Milletvekili Kavakçı Kan'dan ailelere destek Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 951'nci günde de devam ediyor.

- Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi

- AK Parti İstanbul Milletvekili Kavakçı Kan'dan ailelere destek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 951'nci günde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destekte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan'dan geldi.

Çocukları PKK mensuplarınca zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başlattı. 282 ailenin 951 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 35 aile çocuklarına kavuştu. Ailelerin direnişine AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlementolarası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan'dan geldi. Aileleri çadırda ziyaret ederek tek tek görüşen Kavakçı, Diyarbakır ziyaretinde ilk gelinmesi gereken yerin haklı mücadele veren, 951 gündür gece, gündüz, kar, yağmur demeden evlatlarını bekleyen ailelerin yeri olduğunu söyledi. Kavakçı Kan, "Buradaki ailelerin yaşadıklarını hiçbir ailenin yaşamaması gereken bir şey. Evlatları gözlerinin önünde annelerin ifadesiyle HDP tarafından PKK'ya götürüldü. Onun için bu aileler burada bekliyorlar. Bu İnsan Hakları ve Sivil Hak Mücadelesi Savunucularının örnek alması gereken bir hareket. Çünkü burada günlerdir neredeyse bin gün olacak burada bekliyorlar. Kimi bekliyorlar, evlatlarını bekliyorlar. Burada her geçen gün sayıları artıyor. Ümidimiz ve duamız buradaki bütün ailelerimizin evlatlarına en kısa zamanda sağ salim kavuşmaları. Devletimiz elinden geleni yapıyor, bizlerde Mecliste elimizden geleni yaparak annelerimizin sesi Türkiye ve dünyada haykırmaya devam edeceğiz. İnşallah bu haklı mücadele bugün tamamlandığında, bu mücadele tarihe altın harflerle yazılacak" dedi.

Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi
Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi
Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi

YORUMLAR
500
AK Partili Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması AK Partili Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması AK Parti Malatya Milletvekili Çalık Yeni Cami'de incelemede bulundu AK Parti Malatya Milletvekili Çalık Yeni Cami'de incelemede bulundu

Milletvekili, İstanbul, AK Parti, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:58 Marketten bir kasa muz çalan hırsızın rahat tavırları şaşkınlık yarattı
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 12:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement