Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 15 Mayıs'ta Açıklanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 15 Mayıs'ta Açıklanacak

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 15 Mayıs\'ta Açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk defa hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Belge, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejileri, hedefleri ve faaliyetleri içeriyor.

07.05.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında bir belge hazırladıklarını belirterek, "Aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı'nda da sunumunu yaptığı belge ve 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planını 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını belirtti.

Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli ayrımı yapmaksızın ailenin ve toplumun her bir bireyinin huzur, mutluluk ve refahını önceleyen politika ve hizmetleri uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, "Ailenin ve tüm aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirilmesi, nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması, aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Bakanlık olarak ailelerin değişen koşullar ve küresel riskler karşısında etkilenebilecekleri olumsuz durumlara karşı korunması ve güçlendirilmesi hedefiyle çok sayıda araştırma, çalıştay, panel, şura, seminer ve etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"Aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda tüm kurumların topyekun çaba göstermesi ve ortak sorumluluk alması gerekmektedir. Bu kapsamda bütüncül ve sistemli önlemler almak hedefiyle kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkısıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduk. Vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor."

Türkiye için ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında hazırlanan belgenin ve eylem planının detaylarının BM tarafından "Uluslararası Aile Günü" ilan edilen 15 Mayıs'ta açıklayacaklarını yineleyen Göktaş, 2024'ün BM Uluslararası Aile Yılının 30'uncu yıl dönümü olduğunu aktardı.

Bakan Göktaş, 15 Mayıs'ı da içine alan Aile Haftası'nda ise "Ailemiz İstikbalimiz" anlayışıyla ailenin farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler planladıklarını kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatının son yıllardaki uygulamalarıyla bölgesel iş birliğinin dikkat çeken bir örneği haline geldiğini de belirten Göktaş, "Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak tarihe ve kültürel kodlara sahip ülkelerde aile kurumunun güçlendirilmesi için iş birliğinin geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu kapsamda 16-17 Mayıs'ta İstanbul'da ülkemiz ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 15 Mayıs'ta Açıklanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:07:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 15 Mayıs'ta Açıklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement