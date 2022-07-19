AK heyet esnaf ve vatandaşları dinledi - Son Dakika
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AK heyet esnaf ve vatandaşları dinledi

19.07.2022 12:58
AK heyet esnaf ve vatandaşları dinledi

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti yöneticileri esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti yöneticileri esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

"İşimiz vaktimizden çok, durmak yok yola devam" diyen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Her zaman dinamik, her zaman sahada olan AK Parti kadroları olarak çalışmalara hız kazandırdıklarını aktaran İl Başkanı Altınsoy, "Zaman zaman esnafımızın daveti oluyor. Zaman zaman çat kapı esnaf arkadaşlarımızı işyerlerinde ziyaret ederek bizden beklentilerini dinliyoruz. Yerinde, varsa sıkıntıları çözme noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece sanayi sitesindeki esnafımızı değil, ilimizdeki tüm esnafımızı ilerleyen günlerde ziyaret etmeye devam edeceğiz. Milletine aşık bir liderle 20 yıl önce çıktığımız bu yolda esnafımızın, vatandaşımızın her daim yanındayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Çalışmalarımızı da bu minvalde yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyarete, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK heyet esnaf ve vatandaşları dinledi - Son Dakika

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