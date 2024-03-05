AK Parti Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale Belediyesi bünyesinde Halk Ekmek işletmesi kuracak

AK Parti Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale Belediyesi bünyesinde kurulacak Halk Ekmek işletmesi ile hem bölgenin üreticileri hem de gıda sektörü işletmeleriyle ortaklaşa çalışarak, alım gücü düşük ilçe sakinlerine uygun ücretli ekmek hizmeti vereceğini açıkladı.
Pamukkale'de seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sosyal belediyecilik projeleriyle de öne çıkıyor. İlçede kendi döneminde belediyenin tüm mahallelere eşit ve adil bir şekilde hizmet götüreceğini, fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için pek çok çalışmayı toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde yürüteceğini sık sık dillendiriyor. Aday Pekdemir, bu kapsamdaki projelerinden biri de Halk Ekmek olduğunu söyledi.
"Sosyal belediyecilik için etkin çalışacağız"
Aday Pekdemir, ilçenin özellikle dar gelirli bölgelerinde kurulacak satış merkezleri sayesinde maddi imkanı kısıtlı olan vatandaşlara uygun ekmek satılacağını, Halk Ekmek İşletmesi bünyesinde çalıştıracağı personel sayesinde de istihdam oluşturacağını anlattı. Başkan Adayı Pekdemir, "Esnaf ve üretici kardeşlerimizle birlikte onları asla mağdur etmeyecek bir sistem ortaya koyacağız. Halk Ekmek ilçedeki alım gücü düşük insanımızın uygun fiyata ekmek alması için çalışacak. Sosyal belediyecilik konusunda elimizden geldiğince etkin çalışacağız. Bunu hep birlikte seçimden sonra göreceğiz." diye konuştu. - DENİZLİ
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