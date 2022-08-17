Kahta Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Kahta Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Milletvekili Muhammed Fatih Toprak yaptığı açıklamada, "Kahta ilçemizin Millet Bahçesi ihalesi TOKİ başkanlığınca yapılmıştır. İlçemize değer katacak, nefes aldıracak, şehircilik kültürümüzü, tabiat ve çevre anlayışımızı yaşatacak bu proje, her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahip olacaktır. Yeşilin her tonunu içinde barındıracak, millet bahçesi projesinde, seyir terası, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış alanı ve fitness alanları yer alacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, şehrimize millet bahçelerini kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN