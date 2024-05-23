AK Parti Ağrı İl Başkanı Seçim Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Politika

AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, Ağrı'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Orhan Güngör, Ağrı'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle AK Parti Ağrı il binasında bir araya geldi. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yaptıkları analizlerden bahseden Güngör, Ağrı Belediyesi'nde göreve gelen DEM Parti'nin belediyede görev yapan birçok personelin gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını ifade etti.

Kentin sorunlarının giderek büyüdüğüne de dikkat çeken Güngör, "Birçok insan şebekeden akan suya güvenerek suyu tüketemiyor. Çok bariz bir şekilde suyun rengi değişik. Sular sarı sarı akıyor. Bazen çamurlu akıyor. AK Parti döneminde Yazıcı Barajı'nın yanında çok güzel arıtma tesisi kuruldu. O tesis modern, sapsağlam ve yerinde duruyor. Bu tesis neden işletilmiyor. Sular neden bu şekilde akıyor. Kocaman soru işaretleri var ve benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla belediyenin bu yönde tatmin edici bir açıklaması yok. (Belediyede) 2 aya yakın bir süredir henüz bir toparlanma olmadı. Yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir şehide ben bunu belediyenin başkanlık ve ekibinin beceriksizliğine bağlıyorum. Belediyeden işten çıkarmalar oldu ve işten çıkarmaların devam edeceği noktasında duyumlar aldık. Belediyede maaş ödememe veya ödeyememe probleminin olduğunu duyuyoruz. Ağrı Belediyesi çok az borçla devredilen bir belediye, ciddi bir borcu yok. Ağrı Belediyesi ile Patnos Belediyesini karşılaştırdığımızda Patnos'un 400 milyon lira borcunun olduğu ve çalışabilecek kayda değer bir aracının olmadığı da ortadadır. Bütün bu gerçekliğe rağmen Ağrı Belediyesinde daha maaş ödenemiyorsa ve bu noktaya gelmişse durum vahim demektir." dedi. - AĞRI