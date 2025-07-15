AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız; "Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir döneme giriyoruz" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız; "Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir döneme giriyoruz"

AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız; "Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir döneme giriyoruz"
15.07.2025 20:10
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AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda verdiği önemli mesajlara dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir döneme giriyoruz"dedi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda verdiği önemli mesajlara dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir döneme giriyoruz"dedi.

Toplantının sadece bir istişare buluşması değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının sahada rehberlik edecek bir vizyon çizdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelenin yeni bir safhaya geçtiğini vurguladığını hatırlatan Yıldız, "Artık silahların değil, sözün ve sağduyunun konuşacağı bir döneme giriyoruz. Türkiye, terörden arınmış bir geleceğe kararlılıkla ilerliyor. Bu süreçte birlik, beraberlik ve milli dayanışma en büyük gücümüz olacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldız, "Önümüzdeki hafta boyunca ev ve iş yeri ziyaretleriyle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Gönül köprüleri kurarak milletimizin taleplerini dinleyeceğiz" dedi.

Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümüne de değinerek, o gece gösterilen duruşun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

"O gece millet olarak nasıl bir duruş sergilediysek, bugün de aynı ruhla demokrasimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu destanı yaşatmak hepimizin görevi" diyen Yıldız, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıkma kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız; 'Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir döneme giriyoruz' - Son Dakika

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