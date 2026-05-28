AK Parti, Akçakoca Belediyesindeki başkanlık seçimi için aday çıkaracak

DÜZCE (İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yerine belediye meclisinde yapılacak seçimde aday çıkaracaklarını bildirdi.

"İrtikap" suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Fikret Albayrak'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Akçakoca Belediye Meclisi'nde yeni başkanın belirlenmesi için 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak seçime yönelik siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.

AK Parti Akçakoca İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partililerle bayramlaştıktan sonra sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni başkanın belirleneceği seçimde parti olarak aday çıkaracaklarını belirten Şengüloğlu, sürecin AK Parti Genel Merkezi tarafından titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Şengüloğlu, kamuoyunda farklı değerlendirmelerin yapıldığına işaret ederek, "Genel merkezimizin işlettiği bir süreç var. O süreç üzerinden gidiyoruz. Bu görev hangi kardeşimize nasip olursa Rabbim onun için kolaylıklar versin. İnşallah şeffaf şekilde bu süreci yöneterek, görevini iyi şekilde yapabilir. Bizlerde elimizden geldiği kadar destek olacağız. Daha çok gayret edeceğiz, daha çok Akçakoca için mesai harcayacağız. Hep beraber inşallah Akçakoca'yı hak ettiği noktaya ulaştırmak için var gücümüzle gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE