Ak Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'ni hem etkin hem de üretken bir yönetimle buluşturmayı hedefleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Gece-gündüz demeden partililerle birlikte sahada seçmenle bir araya gelen Başkan Adayı Ocak, Alaplı'nın ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olan, vatandaşın memnuniyetini her zaman öncelikli tutan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguladı. Alaplı'da hayat kalitesini yükseltmek için çalışacaklarının altını çizen Ocak, "Alaplılarla ile sürekli iletişim halinde olacağız. Şehrin eksikliklerini ortak akılla gidereceğiz. "Şehirde çok ihtiyaç var, fiziki anlamda, yaşam alanları anlamında. Her yere gidiyoruz, halkımızdan değişimle ilgili bize karşı bir teveccüh var. Bu eksiklerin ve sorunların giderilmesi için mutlaka yerel ve genel idarenin birlikte çalışması gerekiyor. Genel siyaset bizi ilgilendirmiyor ama genel idarenin destekleriyle ilçemize yatırım yapabileceğimiz kaynaklara ihtiyaç var. Bugün mevcut belediye başkanının yerinde ben de olsam bu Alaplı Belediyesinin bu bütçesiyle Alaplı halkına yapılacak hizmetin bundan ötesi yok. Biz devlet destekli projelerle bunu başaracağız. Mesela Alaplı köprüsünü belediye imkanlarıyla yenilemek mümkün değil. Belediye bütçesinin üzerinde bir maliyeti var. Bizim amacımız Alaplı köprüsünü karayolları vasıtasıyla yeniledikten sonra derenin ıslahını sağlayarak su seviyesini denizle eşit seviyede tutmak. İlçemizi Fatih Mahallesi köprüsüne kadar mükemmel bir bulvara kavuşturmak. Bunu da DSİ kaynaklarıyla yapacağız. Alaplı'yı bu hizmetlerden mahrum etmeyelim. Alaplı'nın 5 yıl daha kaybedecek zamanı yok. Modern şehirciliğin olmazsa olmazlarını bilerek Alaplı'mızı çağdaş yapılanma ile buluşturacağız. Yeni inşa edilecek binalarda ve sosyal donatılarda kentin ruhuna uygun yapı tiplerini kullanmaya özen göstereceğiz. Belediyenin kasasındaki her kuruş için vatandaşın hakkını gözeteceğiz. Büyük proje ve yatırımlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılması için finansal, sosyal ve fiziksel planlama ile hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK