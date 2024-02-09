AK Parti Amasya\'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

Politika

AK Parti Amasya'da 31 Mart yerel seçimleri için il merkezi, 6 ilçe ve bir beldede gösterdiği belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı. Amasya için Mehmet Uyanık'ı daha önce açıklayan AK Parti, Suluova'da mevcut başkan Fatih Üçok'u, Taşova'da mevcut başkan Bayram Öztürk'ü, Göynücek'te Kemal Şahin, Gümüşhacıköy'de Cüneyt Karadeniz, Hamamözü'nde Cihan Demir, Merzifon'da Fatih Sütçü ve Ziyaret beldesinde Ahmet Kemal Dayıoğlu'nu aday gösterdi.

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "AK Parti mazlumdan yana olan zalimin karşısında elif gibi dimdik duran bir hareketin adıdır" dedi.

Adaylarına destek isteyen Zafer Sırakaya, "Bizlerin belediyesinde şöhretinin peşinde koşan değil şehrinin peşinde koşan belediye başkanlarını görürsünüz. Bizim belediyecilik anlayışımızda peşinde koşulan değil, kentinin peşinde koşan belediye başkanları görürsünüz. Biz hesap yapmayız. Hesap veririz. Devletimize ve bayrağımıza sevdalıyız. Bir şehri ihya ederken o şehrin insanının gönlünü kazanmayı esas biliriz. Sadece seçime odaklanan değil, gönüllü kazanmaya odaklanan bir anlayıştır bizim duruşumuz. Allah'ın izniyle 31 Mart günü inşallah Amasya Belediye Başkanımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte ben bir kez daha AK Parti mührünün Amasya'ya vurulacağına eminim" diye konuştu.

Amasya Kapalı Spor Salonunda çok sayıda partilinin izlediği programda AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık da birer konuşma yaptı. - AMASYA