AK Parti Amasya\'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

AK Parti Amasya'da 31 Mart yerel seçimleri için il merkezi, 6 ilçe ve bir beldede gösterdiği belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı. Amasya için Mehmet Uyanık'ı daha önce açıklayan AK Parti, Suluova'da mevcut başkan Fatih Üçok'u, Taşova'da mevcut başkan Bayram Öztürk'ü, Göynücek'te Kemal Şahin, Gümüşhacıköy'de Cüneyt Karadeniz, Hamamözü'nde Cihan Demir, Merzifon'da Fatih Sütçü ve Ziyaret beldesinde Ahmet Kemal Dayıoğlu'nu aday gösterdi.
Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "AK Parti mazlumdan yana olan zalimin karşısında elif gibi dimdik duran bir hareketin adıdır" dedi.
Adaylarına destek isteyen Zafer Sırakaya, "Bizlerin belediyesinde şöhretinin peşinde koşan değil şehrinin peşinde koşan belediye başkanlarını görürsünüz. Bizim belediyecilik anlayışımızda peşinde koşulan değil, kentinin peşinde koşan belediye başkanları görürsünüz. Biz hesap yapmayız. Hesap veririz. Devletimize ve bayrağımıza sevdalıyız. Bir şehri ihya ederken o şehrin insanının gönlünü kazanmayı esas biliriz. Sadece seçime odaklanan değil, gönüllü kazanmaya odaklanan bir anlayıştır bizim duruşumuz. Allah'ın izniyle 31 Mart günü inşallah Amasya Belediye Başkanımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte ben bir kez daha AK Parti mührünün Amasya'ya vurulacağına eminim" diye konuştu.
Amasya Kapalı Spor Salonunda çok sayıda partilinin izlediği programda AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık da birer konuşma yaptı. - AMASYA
Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.
Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
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ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Son Dakika › Politika › AK Parti Amasya'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı - Son Dakika
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