AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kızılay\'da esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kızılay'da esnaf ziyaretinde bulundu, "Sadece seçim öncesi değil seçim sonrası da sokakta, esnafla iç içe olacağız, güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Kızılay İzmir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Altınok, Kızılay esnafının sorunlarını dinledi. Keçiören'deki çalışmalarının Ankara'da yapacaklarının teminatı olduğunu kaydeden Altınok, "Kızılay'ı canlandıracağız. Güzel hizmetler vereceğiz. Keçiören'de yaptıklarımız Ankara'da yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

Altınok, Ankara'ya hizmet etmekten büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Esnafımızın desteğiyle, Ankara'yı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sizlerin görüşleri bizim için çok değerli. Başkentimizi daha ileriye taşımak için birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. Yerel seçimler için esnaftan destek isteyen Altınok, sadece seçim öncesi değil seçim sonrası da sokakta, esnafla iç içe olacağını söyledi.