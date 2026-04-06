AK Parti Antalya\'da Strateji Toplantısı Düzenledi

06.04.2026 16:04
AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya'da hafta sonu gerçekleştirilen Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı'nda saha çalışmalarının, bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması gereken tüm çalışmaların masaya yatırıldığını söyledi.

Çetin, AA muhabirine, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen toplantının, 8 il, 104 ilçeden teşkilat temsilcilerinin katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlendiğini ifade etti.

Üç gün süren toplantının verimli geçtiğini dile getiren Çetin, toplantıda saha çalışmalarını, yatırımları, yaşanan sorunları, hizmetleri gözden geçirdiklerini ve yapılacak çalışmaları, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait yol haritalarını belirlediklerini kaydetti.

Toplantıda 10 farklı masada 15'er kişilik gruplar halinde moderatör eşliğinde müzakereler gerçekleştirildiğini aktaran Çetin, "AK Parti 24 yıldır gücünü, enerjisini tabandan kopuk bir siyaset yapmadığı için canlı tutuyor. 24 yıldır zafer üstüne zafer, galibiyet üstüne galibiyet alıyor. Daima vatandaşla iç içe. İşte Cumhurbaşkanımız bir gün taksi durağında, bir gün vatandaşın evinde. Halkıyla bütünleşmiş, halkıyla iç içe yaşayan bir Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız var. Biz de onu örnek alarak sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Çetin, AK Parti'nin 24 yıldır kendisini bu tür toplantılarla yenileyerek başarısını sürekli hale getirdiğini belirtti.

Antalya'da yapılan toplantıdan çıkan sonuçların Genel Merkezde de değerlendirileceğini ifade eden Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde de tüm il ve ilçe başkanlarının katılımıyla birkaç ay sonra bir buluşma olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Çetin, Politika, AK Parti, Akdeniz, Antalya, Son Dakika

Advertisement
