AK Parti Artvin Gençlik Kolları'nın sosyal medyada paylaştığı video büyük tartışma yarattı

AK Parti Artvin Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden ve ardındanCumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktarıldığı bir video yayınladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Video, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce vatandaşın evsiz kaldığı deprem felaketiyle dalga geçtiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte o tepkilerden bazıları;