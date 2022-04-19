AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti. - Son Dakika
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AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti.

19.04.2022 14:04
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, "30 gün Ramazan'ı 100 gün gibi yaşayacağız" temalı İlçe ziyaretleri programlarına ev sahipliği yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, "30 gün Ramazan'ı 100 gün gibi yaşayacağız" temalı İlçe ziyaretleri programlarına ev sahipliği yaptı. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran ve ekibi, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve ilçe yönetimi tarafından çiçeklerle karşılandı.

İlçe Başkanlığı'nda yapılan istişare toplantısına katılımın çokluğu dikkatleri çekti. AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, çalışmaları ve yeni hizmet binası ile ilgili bilgi verirken, "Arkadaşlarımız devamlı sahada çalışıyorlar. Tam mahallerimizi geziyoruz. Yeni binamızın açılışını da bayramdan Sonra yapmak istiyoruz" dedi. Gezilere Ramazan 3'ncü günü Savaştepe ilçesi ile başladıklarını anlatan İl Başkanı Ekrem Başaran, "Tüm ilçelerimizi sırasıyla geziyoruz. Bu gün Burhaniye 12'nci ilçemiz oluyor. Gezilerimiz oldukça yararlı olmaktadır. Gezilerimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'da katılıyorlar. Bu gün de Burhaniye'deyiz. Esnaf ziyaretleri yapacağız. Bazı kurumlara da ziyaretlerimiz olacak. Akşamda iftar yemeğinde buluşacağız. Gezilerden sonra da bir değerlendirme toplantısı yapacağız. İnşallah, yararlı bir ziyaret olacak. Bayramdan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Bu arada sahur programları da yapıyoruz .Bayramda da büyük katılımlı bir program planladık."dedi.

İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından esnaf ziyaretleri yapan AK Parti heyeti, daha sonra engelli vatandaşları ziyaret etti ve tekerlekli sandalye hediye etti. Bazı kurumlara da ziyarette bulunan AK Parti heyeti, akşamda vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu. - BALIKESİR

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti.
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti.
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti.
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti.

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Balıkesir, Burhaniye, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti. - Son Dakika
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