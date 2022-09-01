Milletvekili Aydemir "Bu yıl çiftçimizin yüzü gülüyor" - Son Dakika
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Milletvekili Aydemir "Bu yıl çiftçimizin yüzü gülüyor"

01.09.2022 04:14
Milletvekili Aydemir "Bu yıl çiftçimizin yüzü gülüyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir Manyas ilçesi ve kırsal mahallelerini ziyaretinde bu yıl çiftçinin verim ve fiyatlardan yüzünün güldüğünü söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir Manyas ilçesi ve kırsal mahallelerini ziyaretinde bu yıl çiftçinin verim ve fiyatlardan yüzünün güldüğünü söyledi.

Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir Manyas'ta AK Parti ilçe başkanı Yücel Günay ve partililer tarafından karşılandı. Bir süre parti binasında partililer ile sohbet eden Mutlu, Manyas'ta doğal gaz çalışmalarına önümüzdeki Ekim ayında başlanacağı müjdesini verirken, partililer buğday da olduğu gibi çeltikte de Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yapmasını istediler. Tarım ve Orman Bakanına konuyu ileteceğini söyleyen Milletvekili Mutlu "Dün Erdek ilçemizdeydim bugün buradayım, çiftçimizin yüzü gülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta buğday olmak üzere ürünlere güzel fiyatlar verdi. Bu açıdan çiftçimiz memnun, inşallah daha iyi olacağız. Bütün amacımız ülkemizin birlik, beraberlik içerisinde başarılı çalışmalara imza atmaktır. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Partililere genel seçimler için sahaya inmelerini, vatandaşla bire bir görüşmelerini ve onları dinlemelerini tavsiye etti. Çıkışta esnafla selamlaşan Aydemir daha sonra Kaymakam Koray Çelik'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Çelik ile bir süre görüşen Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, ilçede yapılan çalışmalar, yatırımlar ve yapılacak olan Hükümet konağı ve hastane projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundular. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir 'Bu yıl çiftçimizin yüzü gülüyor' - Son Dakika

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