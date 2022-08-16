DSİ ve BASKİ işbirliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

DSİ ve BASKİ işbirliği yapacak

16.08.2022 15:43
DSİ ve BASKİ işbirliği yapacak

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, DSİ Genel Müdürü Dr. Lütfi Akça'yı ziyaret ederek Balıkesir'e yapılacak yatırımlar için destek aldılar.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, DSİ Genel Müdürü Dr. Lütfi Akça'yı ziyaret ederek Balıkesir'e yapılacak yatırımlar için destek aldılar.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur beraberlerinde BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ile birlikte DSİ Genel Müdürü Dr. Lütfi Akça'yı ziyaret ederek Balıkesir'de yapılacak olan DSİ yatırımları ve çalışmalar için destek aldılar.

Balıkesir il genelinde birçok içme suyu projesi, tarımsal arazilerin sulanması ve derelerin ıslahı başta olmak üzere birçok konuda öncülük alan Balıkesir heyeti DSİ Genel Müdürü Akça'ya gösterdiği yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'e önümüzdeki günlerde ziyaret ederek yapılacak olan çalışmaları yerinde görmek, hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların projeleri ile ilgili detaylı bilgi alacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Dr. Lütfi Akça "Su Hayattır" anlayışı dahilinde Balıkesir'i önemsediklerini belirterek başta çiftçilerin sulama problemleri çözmek için yoğun çaba sarf edeceklerini dile getirdi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi Açıklaması AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DSİ ve BASKİ işbirliği yapacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:56:36. #1.12#
SON DAKİKA: DSİ ve BASKİ işbirliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement