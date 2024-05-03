AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz, Bartın Irmağı Islah Projesi\'ne yapay zeka ile cevap verdi

Politika

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz, Bartın Irmağı Islah Projesi çerçevesinde Yalı bölgesinde yapılan cam duvar eleştirilerine yapay zeka ile hazırlanan sel simülasyonu ile cevap verdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz, seçildikten sonraki bölgede yürütülen çalışma ve gerçekleştirilen hizmetler hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, konuşmasında yerel seçimleri hatırlatarak, seçilen tüm belediye başkanlarına başarı diledi. Arslan, seçim yarışı geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Bartın seçmeni, Bartın'ın merkezinde, ilçelerinde ve beldelerinde verdiği kararlarla yeni bir dönem başlattı. Bu dönemin Bartın'ın merkezi, beldeleri, ilçeleri ve tüm Türkiyemiz için hayırlı olsun. Bartın bizim ortak paydamız. Bartın'ımızın menfaati olacak her şeyde, biz teşkilatımız, milletvekilimizle birlikte evet demeye hazırız. Tüm seçilen belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Siyasette muhalefet etmek de vardır. Bartın'ın hayrına olacak her işin, projenin yanında olmak istiyoruz. O minvalde hareket edeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'ya tepki göstererek konuşmasını tamamlayan Arslan, kendisinden sonra mikrofonu bırakacağı AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz'ı anons etmek istedi. Dili sürçen Arslan, "Şimdi sözü, sayın milletvekilimiz Yılmaz" diyerek, 27. Dönem Milletvekili ve şu anki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ismini anons etti. Hatasının farkına varan ve duraksayan Arslan, salondakilerin kahkaha atması üzerine ise gülmekten kendisini alıkoyamadı. Arslan, "Buraya çıkmadan önce Sayın Bakanımız ile telefonla aradı. Çok selamları var. Onu da ifade edeyim. Şimdi sözü sayın milletvekilim Yusuf Aldatmaz beye veriyorum" dedi.

Milletvekili Yusuf Aldatmaz ise, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 16 yıl boyunca milletvekilliği yaptığını hatırlatarak konuşmasına başladı.

Yapay zeka ile sel simülasyonu oluşturuldu

Aldatmaz, yaklaşık 1 yıl önce milletvekili seçildiğini ifade ederek, tüm bakanlıkların, belediyelerin bölgeye yaptığı, devam eden ve yapacağı yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler verdi. Aldatmaz, Bartın Irmağı'nın yol açtığı sel ve taşkınların önüne geçilmesini öngören ıslah projesini anlattı. Aldatmaz, yapımı devam eden ve eleştirilere neden olan cam duvarın da yer aldığı Bartın Irmağı ıslah projesi hakkında sorulara ve eleştirilere de cevap verdi. Bartın'da 500 yılda meydana gelen sel felaketlerinde tespit edilebilen yağış miktarı, su seviyesi, debisi, etkilediği alan, hasar gibi elde edilen verilerin bilgisayara girilmesi ile yapay zeka tarafından 2 boyutlu hidrodinamik model ortaya çıkarıldığını kaydeden Aldatmaz, ortaya çıkan verilerin gerçek, güncel verilerle örtüştüğünü de ifade etti.

Sel kapanları, baraj ve ırmak kenarlarındaki bariyerlerin de yer aldığı projenin hayata geçirilmeden önceki yani ırmağın şuan ki mevcut durumunda sel olması halinde ortaya çıkacak görüntüleri simülasyon ile gazetecilere gösteren Aldatmaz, oluşacak hasarlar ve tespit tahminlerini de anlattı. Aldatmaz, yapımına başlanan bariyerlerin tamamlanmasının ardından ise aşırı yağışlarda ortaya çıkacak simülasyon görüntülerini de izletti. Aldatmaz, hazırlanan model görüntülerine göre projenin tamamlanması ile Bartın'ın selden kurtulacağına dikkat çekerek, proje ile yapılacak çalışmalar hakkında detaylı teknik bilgi ve verileri de paylaştı. Projenin Bartın'da seli önleme projesi olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aldatmaz, detaylı sunumun sonunda yaptığı konuşmada ise, "Bu proje Bartın ırmağının 40 metre olan yatağının, sel geldiğinde 90 metreye çıkartma projesidir. Bartın ırmağına zarar vermeden sel sularının şehir içerisine girmesini önleme projesidir. Örnekleri Avrupa'da vardır. Türkiye'de Bartın ırmağının benzeri yoktur, Bartın sellerine özgün başka bir ırmak da yoktur. Belki Türkiye'de ilk olacaktır. Bu proje Bartın için ilk olacaktır" dedi. - BARTIN