AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, projelerini tanıttı.
Ceylan, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda "Geleceğin Batman'ı, Batman'ın geleceğini inşa etmek için el ele" sloganıyla düzenlenen proje tanıtım toplantısında, Batman'a dair projelerini açıkladı.
Batman'ı güvenli ve üretken bir şehir olarak inşa etmek istediklerini belirten Ceylan, insanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.
AK Parti'nin sosyal devlet ve sosyal belediyeciliğin mimarı olduğuna işaret eden Ceylan, şöyle konuştu:
"Biz de belediyeyi kazandığımızda bu yolda hizmete devam ederek, vatandaşımızın ihtiyacı olan konularda desteğimizi esirgemeyeceğiz. 5 bin sosyal konut yapacağız. Öğrencilerimize 1300 lira burs ve ulaşım desteği sağlayacağız. Evlenen çiftlerimize 100 bin lira düğün çeyiz desteği sağlayacağız. Her mahallemize kreş ve bilişim evleri kuracağız. Batman'da 20 bin konut ile uydu kent inşa edeceğiz. Mavi - Yeşil Batman Projesi ile park alanlarını artıracağız. Yeni kent meydanları oluşturacağız. Kent içindeki derelerin yükünü hafifletip olası sel felaketinin önüne geçeceğiz."
Ceylan, birçok büyük projeyle Batman'ı gerçek belediyecilikle buluşturmaya hazır ve kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve partililer katıldı.
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