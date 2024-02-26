AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: \'Deprem bölgelerine 30 bin konut yapıldı\'

Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Devlet nerede diyenler şantiyeye dönen deprem bölgelerine iyi baksın, 6 ayda 30 bin konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Taşkın, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Hacıhaliloğluçiftliği, Çolaklı, Selvidağ, Yeniköy ve Karatepe Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, öncelikli gündemlerinin depremde büyük yıkım yaşayan Malatya ve Battalgazi'de yaraları sarmak olduğunu kaydetti.

Devlet nerede diyenlerin yıkımın büyük olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman illerine bakmasını isteyen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, dört kentin şantiyeye döndüğünü ifade ederek, 6 ayda 30 bin konutun yapımının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Tek bir depremzedenin konteynerde kalmayana kadar durmadan çalışacaklarını belirten Taşkın, rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan önceliklerinin yaraları sarmak olacağını ifade etti.

Malatya'da kentin yeniden imarı ve ihyası için yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Taşkın, yeni çarşı çalışmalarının da önemli bir mesafe kat edildiğine vurgu yaparak, hükümetin büyük bir gayret ve emekle yaraları sarmak için gayret gösterdiğini söyledi. Malatya'nın bütüncül bir şekilde ele alınarak ayağa kalkması için gereken tüm çalışmaların yapılacağını ifade eden Taşkın, 31 Mart seçimlerinin Battalgazi için sosyal ve kültürel belediyeciliğin başlangıcı olacağını kaydetti.

Mahalle gezilerinin ardından ise akşam Yıldıztepe Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Bayram Taşkın, "Sokak sokak, mahalle mahalle ilçemizin her köşesine gidiyor, hemşerilerimizle birlikte güçlü adımlarla zafere yürüyoruz" dedi. - MALATYA