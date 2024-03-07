AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, öncelikli gündemlerinin deprem de büyük yıkım yaşayan Malatya ve Battalgazi'de yaraları sarmak olduğunu kaydederek, yeni çarşı çalışmalarının ise tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır istiyoruz"

Balıkçı Pazarı esnafını da ziyaret eden ve yıl sonu gibi kalıcı işyerlerine taşınmaların başlayacağını belirten AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın bakanımız müjdeyi vererek inşaat süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır, inşallah yıl sonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimizi yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkanını açacaktır. Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum" dedi.

"Tek vatandaşımız mağdur edilmeyecek"

Kalıcı konutlara ilişkinde açıklamalarda bulunan Taşkın, tek bir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini kaydederek, "Öncelikle yıkılmış çarşımızın ayağa kaldırılması ve yıkılmış mahallelerimizin rezerv alanı ilan edilerek vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için büyük gayret göstereceğiz. Çarşı inşaatımız ve kalıcı konutlar için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Depremler sonrası yapımına başlanılan 26 bin konuttan 6 binden fazlası tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Konutlar tamamlandıkça kuralar çekilerek vatandaşlarımıza teslim edilecek. İnanıyoruz ki önümüzdeki bir yıl içerisinde hiçbir vatandaşımız konteyner kentlerde yaşamaya mahkum edilmeyecek ve hiçbir esnaf kardeşimiz konteynerde ticaret yapmaya mahkum edilmeyecek" şeklinde konuştu. - MALATYA