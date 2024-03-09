İnönü caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, geçici konteynerlerde faaliyet gösteren esnafların yılbaşından itibaren peyderpey kalıcı işyerlerine taşınmaya başlayacağını ifade etti.
Depremlerde büyük yıkım yaşayan İnönü caddesinde ki esnaf gezilerini sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Esnafın geçici konteynerlerde zor şartlar altında ekmek mücadelesini verdiğinin farkında olduklarını aktaran Taşkın, asrın felaketinin asrın dayanışması ile aşılacağını kaydederek depremin izlerinin silinmesi için tüm gayretin gösterildiğini söyledi.
"İnşaat süresi 5 ay öne çekildi"
Deprem konutları, yeni çarşı çalışmalarının kent genelinde hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Çarşı projesinin teslim süresi Mayıs 2025 idi. Geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Bakanımız müjdeyi vererek inşaat süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır inşallah yıl sonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimizi yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkanını açacaktır. Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Esnaflar Kalıcı İşyerlerine Taşınmaya Başlayacak - Son Dakika
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