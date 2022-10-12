AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleşen toplantıya Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman , AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yıldırım, haftalık çalışmalara yönelik gündem maddelerini sıraladıktan sonra genel ve yerel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda ayrıca AK Parti Bayırköy Belde Başkanlığına Samet Er görevlendirildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, AK Parti, Bayırköy, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › AK Parti Bayırköy Belde başkanlığına görevlendirme yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.