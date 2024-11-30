AK Parti Bayraklı 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Politika

AK Parti Bayraklı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Tarkan Düzmen seçildi.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede konuşan AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar dünyanın en büyük ailesinin AK Parti olduğunu belirtti.

Bu aileye üye olmaktan duyduğu gururu dile getiren Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çağ atladığını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da ecdatla övünecek bir mazinin bulunduğunu, bunu geleceğe aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

CHP'yi eleştiren Saygılı, "CHP'nin olduğu yerden ot bitmez. CHP kireç topraktır." dedi.

Programda AK Parti MKYK üyeleri Dilek Yıldız Büyükdağ ve Emre Cemil Ayvalı da birer konuşma yaptı.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Tarkan Düzmen yeniden başkanlığa seçildi.