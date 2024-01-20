AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Kimdir?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Beykoz Belediye Başkan Adayı ise Murat Aydın oldu.

MURAT AYDIN KİMDİR?

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde 1960 yılında doğan Murat Aydın, Türk siyasetinde önemli bir isim olarak tanınmaktadır. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1980 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1985 yılında mezun olan Murat Aydın, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi alarak devam etti. Yüksek lisans tezi "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konusunu ele alarak başarılı bir akademik çalışma gerçekleştirdi.

5 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Siyasi kariyerine 1999 yılında adım atan Aydın, AK Parti çatısı altında katıldığı yerel seçimlerde büyük başarı elde etti. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Bu dönemlerde Zeytinburnu ilçesine yönetiminde farklı ve etkili politikalar getirerek büyük takdir topladı.

2019 yerel seçimlerinde ise Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Aydın, 31 Mart 2024 Seçimleri için tekrar Beykoz'dan Ak Parti adına aday gösterildi.