AK Parti Beypazarı'nda Birlik Yemeği

Politika

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, kaynaşma ve birlik yemeği düzenledi.

Limoncuoğlu Konağı'ndaki etkinlikte konuşan AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, parti üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her zaman diyalog ve kaynaşmadan yana olduklarını kaydeden Etili, "Birlik yemeğine eski ilçe başkanlarımız, eski yönetim kurulu üyelerimiz de katıldılar. Bu birliktelikle gücümüze güç katıyoruz." dedi.