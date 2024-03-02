AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Kent Konseyi\'ni ziyaret etti

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Kent Konseyine ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette konsey üyeleriyle bir araya gelerek kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
Yaman, Genç Meclis Başkanı Ayşenur Çelik'in, "Tüm adayların kendilerini ifade ettiği, projelerini anlattığı bir programda olmak ister misiniz?" teklifini kabul etti.
Diğer adayları da programa davet eden Yaman, Çelik'e moderatörlük teklifinde bulundu.
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, yerel seçimlerde sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini belirterek bunun bir çözüm olmadığını, kendilerine şans verilmesini istediklerini belirtti. Tugay, seçim çalışmalarını Menemen'de sürdürdü ve tarımın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca DEM Parti ile ittifak yapıldığı yönünde söylemlerin olduğunu da kaydetti ve sandığa gitmemenin çözüm olmadığını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'deki Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok da büyük bir para harcandığını ve toplamda 1 milyar lirayı geçen bir projeleri olduğunu belirtti. Özhaseki, bölgenin turizm destinasyon merkezi olacağını ve çalışmaların iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Blount'u makamında ağırladı.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabında yer alan fotoğrafların İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti. Maliki, AA çalışanlarına hayatlarını riske atarak bu fotoğrafları elde etmeleri için teşekkür etti ve İsrail'in suçlarını hatırlatıcı olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Maliki, Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik tutumunu eleştirerek, Batı'nın hala sömürgecilik döneminde yaşadığını ve Filistin halkının hayatının önemsiz görüldüğünü ifade etti. Maliki, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu belirtti ve Gazze'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini vurguladı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar' başlıklı panelde bölge ülkelerinin AB üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı. Panelde Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya dışişleri bakanları ile İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, bölgenin AB entegrasyonu ve ortak geleceği konusunda görüşlerini paylaştılar.
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