AK Parti Bilecik Heyeti, Çevre Bakanı Murat Kurum\'u Ziyaret Etti

Politika

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, beraberindeki heyetle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Ankara'ya gelen AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanları Zekiye Tekin, Nihal Arslan, Selim Tuna ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Şehrimizin ihtiyaçlarını, devam eden projeleri ve gelecekte hayata geçirilecek yatırımları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Sayın bakanımızın ilimize olan ilgisi ve destekleri teşekkür ediyorum. AK Parti olarak, her zaman olduğu gibi milletimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak için birlik, beraberlik ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK