AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı - Son Dakika
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı

08.05.2022 17:20
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki partililerle 6 köyde düzenlenen Hıdırellez programlarına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki partililerle 6 köyde düzenlenen Hıdırellez programlarına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindeki partililer, Alpagut, Kınık, Çavuşköy, Ulupınar, Selöz ve Çakırpınar köylerinde düzenlenen Hıdırellez programlarına katıldı. Köylerde dualar eşliğinde kapakları açılan pilavlar vatandaşlara ikram edildi. Köylülerle sohbet eden Yıldırım, "Köylerimizde hemşerilerimizin Hıdırellez sofralarına İl Genel Meclisi Başkanımız Osman Yılmaz ve teşkilatımızla misafir olduk. Misafirperverlikleri vesilesi ile kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyor, bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı

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Meclis Başkanı, Osman Yılmaz, Hıdırellez, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı - Son Dakika
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