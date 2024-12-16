AK Parti Bilecik Kongresi 28 Aralık\'ta

Politika

AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi tarihi belli olurken, mevcut başkan Serkan Yıldırım ile yola devam edileceği öğrenildi.

AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi 28 Aralık Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi. Kongre saati ve yerinin henüz belli olmadığı ve şenlik havasıyla bir kongre yapılacağı bildirildi. Kongreye mevcut Başkan Serkan Yıldırım'ın tek aday olarak girmesi beklenirken, genel merkezinde bu aday üzerinde hem fikir olduğu öğrenildi. - BİLECİK