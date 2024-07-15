AK Parti Bursa İl Başkanı: 15 Temmuz hainlerini unutmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı: 15 Temmuz hainlerini unutmayacağız

AK Parti Bursa İl Başkanı: 15 Temmuz hainlerini unutmayacağız

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine saldıran hainleri unutmayacaklarını belirtti. Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin desteği sayesinde FETÖ'nün hain girişiminin bertaraf edildiğini vurguladı. Ayrıca, tüm şehitleri rahmetle anan Gürkan, bir daha böyle acılarla karşı karşıya kalmamayı diledi.

15.07.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine alçakça saldıran, hedef gözetmeksizin insanların üzerine kurşun yağdıran hainleri unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.

FETÖ Terör örgütünün kalkıştığı hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Gürkan, şu cümleleri kurdu;

"15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine alçakça saldıran, hedef gözetmeksizin haklarını ve demokrasisini, vatanını savunmak için sokaklara çıkan masum insanların üzerine kurşun yağdıran hainleri unutmayacağız.

Ezelden beridir hür yaşamış bir neslin torunları olarak, O karanlık geceyi "Türkiye Aşkına" deyip aydınlığa çevirdiler. Milletimiz bu alçaklara fırsat vermedi ve FETÖ/PDY terör örgütünün tüm hainlik girişimini bertaraf etti.

Başkomutanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletimizin de Cumhurbaşkanımıza cansiperane sahip çıkması, dünya demokrasi tarihinde şerefle yerini almıştır. Bir daha asla bu hain girişimlere fırsat vermeyeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. 15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, muhterem gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbimden, bizleri bir daha böyle acılarla karşı karşıya bırakmamasını diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanı: 15 Temmuz hainlerini unutmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:05:46. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Bursa İl Başkanı: 15 Temmuz hainlerini unutmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement