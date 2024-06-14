AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

14.06.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bayramlaşma programlarının 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Yıldırım ilçesindeki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tüm Bursa halkı ve AK Parti sevdalılarını bayramlaşma programlarına davet eden Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak bir bayrama daha erişmenin sevinci ile karşıladığımız Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar, millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, dargınların barıştığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı müstesna günlerdir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta aile büyüklerimiz olmak üzere yetim ve kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini ziyaret edip onları sevindirelim. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. İslam alemi olarak inancımızın güzellikleri ile huzur, bereket ve mutluluğu paylaşıp çoğaltacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kurban ibadetimizin kabul olmasını diliyor, başta şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve tüm sevenleri olmak üzere tüm Bursa halkının, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, AK Parti, Kurban, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
16:46 Başkan bizzat söyledi Nwakaeme Trabzonspor’a geri dönüyor Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor
16:35 İbrahim Kutluay ve Demet Şener’in kızı İrem mezun oldu Son hali anneye benzetildi İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem mezun oldu! Son hali anneye benzetildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement