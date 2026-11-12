AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Ayvacık'ta muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Ayvacık'ta muhtarlarla buluştu

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AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Ayvacık\'ta muhtarlarla buluştu
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık'ta köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi. Gider, köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi; Ayvacık'ın tarım ve turizm değerinin artırılması yönünde hizmetler yapıldığını söyledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Kır Lokantası'nda düzenlenen etkinlikte AK Parti Ayvacık İlçe Başkanlığı üyeleri ile beraber Ayvacık ilçesindeki köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Gider, muhtarların sorun ve isteklerini dinledi.

Köy muhtarlarından gelen talep ve önerileri değerlendiren Gider, köylerde devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçenin??????? tarım ve turizm kenti olduğunu ifade eden Gider, bölgedeki tarım ürünlerinin değerlenmesinin ve Ayvacık'ın turizm değerinin arttırılması yönünde hizmetler yapıldığını söyledi.

Gider'e, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Kemal Solak, İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık, belediye meclis üyeleri ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA
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