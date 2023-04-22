AK Parti, CHP'ye Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti, CHP'ye Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi

22.04.2023 12:12

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette, seçim çalışmaları ve ülke gündemi konuşuldu.

- CHP'ye ilk bayram ziyareti AK Parti'den

ANKARA - AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'ye ziyarette bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Başkanlığındaki AK Parti heyetini, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet ağırladı.

İşler, Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiğini belirterek, "2,5 ay önce yaşadığımız deprem felaketinden dolayı canlarımızı kaybettik. Şehirlerimiz yıkıldı. Ama milletçe devlet-millet kaynaşmasıyla yaraları sarmak için büyük bir çaba gösteriliyor. Aslında bu felaket bizim ne kadar yüce bir millet olduğumuzu da bir kez daha göstergesi oldu. Herkes seferber oldu" dedi.

Seçim çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen İşler, "İnşallah hep birlikte huzur içerisinde bu seçimi gerçekleştireceğiz. Milletimiz en doğru kararı verecektir. Biz milletimizin vereceği karara kabulüz. İnşallah seçimleri de bu şekilde atlatarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Karabıyık ise seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirerek, "Umuyorum ifade ettiğiniz gibi milletimiz en doğru kararı verecek. Sorunlara çözümlerle yaklaştık. Herkes için hayırlısı olsun. Kimseyi ötekileştirmeden, herkes çözüm üreterek sorunlara ve herkesin geleceğinin teminatı olarak yola çıktık. Herkesle yolumuz beraber ve soframızı büyüterek biz de neler yapacağımızı ifade etmeye çalıştık" diye konuştu.

Karabıyık'ın sözleri üzerine İşler ise "Biz de kimseyi ötekileştirme taraftarı değiliz. Öyle olduğu için de 21 yıldır milletimiz bizi yaptığımız çalışmalardan dolayı tercih ediyor. Yine bu dönemde de milletimiz yaşnan olayları okuyor. Siyasi vaatler, icraatler var. Milletin kararı en doğru karardır" şeklinde konuştu.

CHP'yi AK Parti'nin ardından Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi ziyaret etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
AK Parti Genel Merkezinde Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Töreni AK Parti Genel Merkezinde Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Töreni CHP Kayseri İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi CHP Kayseri İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi AK Parti ve BBP, MHP'ye Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi AK Parti ve BBP, MHP'ye Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ramazan Bayramı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, CHP'ye Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Haftalar sonra sahneye çıkan Gülşen'in Miley Cyrus'un tarzını kopyaladığı ortaya çıktı
13:37 Milli takımı bırakan Burak Yılmaz'dan ay-yıldızlılar için bomba istek! Kalbinden geçeni açık açık söyledi
13:20 CHP'li Özel, Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimleriyle ilgili konuştu: 7-8 kişilik bir grup devamlı bizi takip ediyordu
13:11 Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimleri sonrası iktidara yüklendi
12:26 Bayram seyran dinlemediler! Akrabaların bıçaklı, sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı
12:26 Tesla ve Starship'ten gelen kötü haberler sonrası Elon Musk'ın serveti bir günde 13 milyar dolar eridi
12:16 Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine tepki: Kurtlar Vadisi'ne çevirmişsiniz
12:10 Real Madrid defterini kapattı! Hazard'ın Fransa'daki yeni takımını duyan futbolseverler şaştı kaldı
12:06 CHP'ye ilk bayram ziyareti AK Parti'den! Seçim üzerine art arda dikkat çeken mesajlar
12:05 Belediye başkanından depremzedelerin "Neredeydiniz?" tepkisine çok konuşulacak yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2023 14:42:17. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti, CHP'ye Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement