AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; "Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip olamaz" - Son Dakika
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AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; "Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip olamaz"

07.09.2022 14:15
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; "Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip olamaz"

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek ulu çınarlarla sohbet etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek ulu çınarlarla sohbet etti.

Hem duygusal hem de keyifli anların yaşandığı ziyarette İl Başkanı Ahlatcı, ulu çınarlara Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletti. Yaşlılarla sohbet ederek isteklerini dinleyen Ahlatcı, ardından rehabilitasyon merkezi sakinleri ile yakından ilgilendi.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceleyen İl Başkanı Ahlatcı, "Ziyaretimizde gördük ki, Çorum'umuz kıymetli ulu çınarlarımız için 5 yıldızlı huzur ve konfor içinde yaşayabilecekleri güzel bir mekana daha kavuşmuş" dedi.

Yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanılması gerektiğini hatırlatan Ahlatcı, yaşlılara her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını belirten Başkan Ahlatcı, "56 milyon TL'ye mal olan, 96 yataklı huzur evimizde emeği geçen başta Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve kurum personellerimize teşekkür ediyorum. Yüzünüzdeki gülümseme kalbinizdeki sevgi eksik olmasın. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin inşallah" dedi

Ziyarette sevinci ve üzüntüyü en derinden hissettiğini ifade eden Başkan Ahlatcı, "Ben bu ziyaret ile şunu fark ettim ki yaşlılarımıza sahip çıkmalıyız. Onları savunmasız bakıma muhtaç oldukları zaman yalnız bırakmamalıyız. Sonuçta bizleri doğurup, büyüten insanlar bunlar" şeklinde konuştu.

Ziyaretleri dolayısıyla yaşlıların gözlerindeki sevinç ışığının görülmeye değer olduğunu kaydeden Ahlatcı, kendileri için en büyük mükafatın ulu çınarların dualarına mazhar olmak olduğunu söyledi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; 'Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip olamaz' - Son Dakika

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