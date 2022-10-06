AK Parti'de başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği mesaisi - Son Dakika
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AK Parti'de başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği mesaisi

06.10.2022 12:29
AK Parti'de başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği mesaisi

AK Parti'nin hukukçu kurmayları, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği çalışmaları için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya geldi.

AK Parti'nin hukukçu kurmayları, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği çalışmaları için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya geldi.

AK Parti, başörtüsü düzenlemesini de içeren Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalara başladı. Ankara'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti grup başkan vekilleri Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve TBMM Anayasa Komisyonu üyeleri ile bazı hukukçular katıldı. AK Parti'nin, ilk olarak bugüne kadar hazırlanan Anayasa değişikliği metinleri ile 2008'de Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği madde ve mevzuatları incelediği belirtildi.


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Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği mesaisi - Son Dakika

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