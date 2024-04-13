AK Parti\'den Adıyaman Tut Belediye Başkanlığına Ercan Öncebe

Politika

AK Parti'den Adıyaman Tut Belediye Başkanlığını kazanan Ercan Öncebe mazbatasını alarak, göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tut Belediye Başkanlığını kazanan Ercan Öncebe mazbatasını aldı. Gölbaşı Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden, partililer ile birlikte mazbatasını alan Ercan Öncebe, Tut Belediyesi'ne giderek görevi devraldı. AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve başkan yardımcılarının da katıldığı törende, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, başkanlık mührünü Ercan Öncebe'ye teslim etti. Görev devir teslim töreninde Mehmet Kılıç, Ercan Öncebe'ye başarılar dileyerek, borçsuz bir belediye bıraktığını dile getirdi.

Ercan Öncebe ise bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Mehmet Kılıç'a teşekkür ederek, "Bizlere destek veren vermeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu güne kadar siyaset yaptık. Bundan sonra hizmet sunmanın gayretinde olacağız" dedi.

Mehmet Kılıç ve Ercan Öncebe bir birlerine karşılıklı çiçek takdim etti. Daha sonra Ercan Öncebe, Mehmet Kılıç'ı aracına kadar uğurladı. AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve Ercan Öncebe, belediye meclis üyelerine mazbatalarını takdim etti.

Başkan Bulucu, Tut Belediyesi'ni AK belediyecilik ile buluşturduklarını ve Ercan Öncebe'nin güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi. - ADIYAMAN