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AK Parti'den ara seçim değerlendirmesi

AK Parti\'den ara seçim değerlendirmesi
09.06.2026 18:56
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 6 beldedeki ara seçim sonuçlarının milletin istikrar ve birlik adresi olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda buluştuğunu gösterdiğini belirtti. Meclis'te diğer partiler de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Bu sandık da göstermiştir ki milletimiz yine istikrarın, umudun, kardeşliğin, birliğin adresi olan AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde buluşmuştur. Milletimize çok teşekkür ediyoruz. Onların emaneti emanetlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin, İran ile arasındaki savaşı sona erdirmeye değil, daha da artırmaya çalıştığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kaya, Meclis'in 1 Temmuz'da çalışma yılını tamamlayacağını belirterek, "Hala Meclis'in gündeminde hangi konular olduğu maalesef buradaki milletvekilleri tarafından bilinen bir durum değil." ifadesini kullandı.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili toplumda beklenti olduğunu aktaran Kaya, "Çek mağdurlarının mutlaka bir düzenleme yapılmasıyla ilgili sesleri yükseliyor. Emeklilikte adaletle ilgili, kademeli emeklilikle ilgili yine toplumdan talepler var ama maalesef bu sese kulak tıkayan bir TBMM gerçeğiyle karşı karşıyayız." sözlerini sarf etti.

Hobi bahçelerine yönelik düzenlemeye toplumdan tepki yükseldiğini savunan Kaya, "Yine bürokrasi müsaade etmemiş olacak ki bununla ilgili de bir düzenlemenin TBMM görüşmeleri sırasında gündeme gelmediğini görüyoruz. Bu ve benzeri konularda da bürokrasinin taleplerine değil, milletin taleplerine hep beraber kulak vermemiz gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, geçen yıl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın Ağrı'da evinde ölü bulunduğunu anlatan Poyraz, "Şüpheli bir ölüm olarak tanımlanıyor ve bu konuyla ilgili adli ve idari soruşturma yapılıyor. Bir an önce bu soruşturmanın da açıklığa kavuşturulmasını diliyorum." dedi.

Yargıya yönelik eleştirilerde bulunan Poyraz, yargının verdiği kararların bedelini Türk siyasetinin ödediğini savundu. Poyraz, "Ekonomi, yargının umurunda değil. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar umurunda değil. Felsefe umurunda değil ama ne hikmetse kendi kariyerleri söz konusu olunca her biri bu konuda gerçekten bir aslan, kaplan kesiliyor." görüşlerini savundu.

"Köklü geçmişini sadece parti içi koltuk savaşlarına harcayan bir yapı var"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 6 beldedeki ara seçim sonuçlarının, "erken seçim" çağrısı yapanlara karşı "Anadolu insanının sandık başında verdiği bir cevap" olduğunu söyledi.

Siyasetteki rekabetin yapılacağı zeminin, ülkenin yarınlarına dair vizyon, proje ve milleti kucaklayan idealler olması gerektiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bugün ana muhalefet partisinin içine düştüğü bu savruk tabloya baktığımda, bir akademisyen olarak Türk demokrasisi adına derin bir üzüntü duyuyorum. Karşımızda maalesef millete ufuk çizen, umut olan bir irade bulunmamakta. Kendi iç dengelerini bile sağlayamayan, yönetimsel süreçleri darmadağın olmuş ve var olan bütün enerjisini, köklü geçmişini sadece parti içi koltuk savaşlarına harcayan bir yapı var. Bir siyasi partinin kendi köklü geleneklerini, kendi kurumsal kimliğini ve hukuki zeminini bu kadar hırpalaması sadece o partiye değil, bütün siyasi ekosistemimize zarar vermektedir. Siyasetin asıl gayesi millete hizmetin o onurlu yolunu inşa etmek olmalıdır."

Kılıç, sadece memleket meselelerine kafa yormaya, vatandaşın derdiyle dertlenmeye ve Türkiye'nin ufkunun karartılmasına asla müsaade etmeden yol yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugün muhalefet cephesindeki bu çok başlılık, o bitmek bilmeyen yön kayıpları ve estirilmeye çalışılan sisli hava, Türkiye'nin güçlü ve emin adımlarla yürüyüşünü bir milim bile yavaşlatamayacaktır." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında geçen hafta 3 günde 3 gencin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "bunların tesadüfi olmadığını, gençlerin yaşam ile bağının zayıflamasının göstergesi olduğunu" iddia etti.

Ülkede derin barınma ve ekonomik kriz yaşandığını öne süren Koçyiğit, "Büyük bir işsizlik krizi var ve neredeyse yaşı 25 üstüne gelmiş genç ya da gençliğin hemen üstündeki insanlar hala ailelerine bağımlı olarak yaşıyorlar. Bir kafeye gidip arkadaşıyla kahve içemeyen, bir yerden bir yere seyahat edemeyen, gerçek anlamda sinemaya, tiyatroya gidemeyen, yaşamına hiçbir şekilde bir şey katamayan ve günü koskoca bir hiçlik içinde geçiren bir gençlikle karşı karşıyayız." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i andı.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç'ın CHP'ye yönelik sözlerini eleştiren Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hukukçu olsanız, bu dosyayla ilgili sizden mütalaa isteseler, 'hadi canım sende' derdiniz. Burada bir bilim insanı gibi konuşacaksak gerçekleri, doğruları konuşalım. Sizin başınıza da geldi yakın bir tarihte. Sizin de kurultay sorunlarınız, iç meseleleriniz vardı. Yönetiminize kaset komploları yapıldı bu ülkede. Size hiç kimse 'muhalefet de böyle ortalığı karıştırıyor' demedi. Hepimizin, Meclis'in sorunu bu. Söz ettiğiniz parti son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi. Grubunuzun son seçimlerde oy oranına bakıyorum, CHP 9 kat fazla oy almış ve ne olduysa ondan sonra olmuş."

"Mutlak butlan kararının CHP'nin iç meselesi olduğu" yönündeki ifadelere tepki gösteren Başarır, "Kafanızı kuma gömmeyin. Bugün benim evim yanıyorsa yarın bu ülkede bina yanar. Bugün bana yapılıyorsa yarın size yapılır. Bunun bir bedeli olur. Bunu millete sandıkta, hukukta, günün birinde yargının karşısında ödersiniz." şeklinde konuştu.

"Buna öncülük edecek de yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşudur"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Gül, 6 beldede yapılan ara seçimde Cumhur İttifakı'nın önemli bir sonuç elde ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimiz AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yaptığını çok iyi biliyor ve görüyor. Bu sandık da göstermiştir ki milletimiz yine istikrarın, umudun, kardeşliğin, birliğin adresi olan AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde buluşmuştur. Milletimize çok teşekkür ediyoruz. Onların emaneti emanetlerimizdir. Emanetlerine sahip çıkarak, yine canla başla çalışarak ülkemizi daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir Türkiye'ye doğru ulaştırma hedefini kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

Ülkedeki mevcut sorunları çözecek iradenin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğunu söyleyen Gül, "Allah'ın izniyle sorunları çöze çöze milletimizin yanında olarak Türkiye'yi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrailli bakanın Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yönelik ifadelerine tepki gösteren Gül, "Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa yine özgürlüğüne kavuşacaktır. O topraklar yine adaletin, bütün inançların, bütün dinlerin özgürce ve kardeşçe yaşayabildiği, özgürlüğün, adaletin coğrafyaları olacaktır. Buna hepimiz şahit olacağız. Buna öncülük edecek de yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşudur. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve diplomatik girişimleridir. Bu, milletimizin inancıdır, duasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Gençlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den ara seçim değerlendirmesi - Son Dakika

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