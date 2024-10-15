AK Parti'den Aydemir'e Disiplin İşlemi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Aydemir'e Disiplin İşlemi

AK Parti İzmir İl Başkanı, kadın cinayetleri konusundaki sözleri nedeniyle Aydemir hakkında ihraç talep etti.

15.10.2024 00:46
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasına ilişkin, "Bu açıklamalardan dolayı başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. Bahse konu Meclis Üyesi hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemleri ivedilikle başlatılmıştır." dedi.

Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Bayraklı Meclis Üyesi Aydemir'in, "kadın cinayetleri" konusunda sarf ettiği sözleri asla tasvip etmediğini belirtti.

Aydemir'in açıklamasının AK Parti'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını ve sadece sahibini bağladığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı sırasında, Bayraklı Meclis Üyesinin kadın cinayetleri konusunda sarf ettiği sözleri asla tasvip etmediğimizi belirtmek isterim. Ülkemizin içinden geçtiği böylesine hassas bir süreçte, AK Parti'mizin kurumsal kimliğiyle ve merkeze insanı yaşatmayı alan siyaset felsefesiyle bağdaşmayan bu açıklama sadece sahibini bağlamaktadır. Bu açıklamalardan dolayı başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. Bahse konu Meclis Üyesi hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemleri ivedilikle başlatılmıştır."

Kaynak: AA

AK Parti, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Aydemir'e Disiplin İşlemi - Son Dakika

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