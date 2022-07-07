AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine tramvay alımı ihalesiyle ilgili tepki

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine tramvay alımı ihalesinde yaşananlar nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin yabancı firmalara adrese teslim ihale yaptığını öne sürerek, ihalede yerli firmanın tek zarf, yabancı firmanın ise çift zarf vermesinin ihale şartlarına aykırı olduğunu savundu.

Yabancı firmalara teslim yapılan ihalelerin şehrin zararına olduğunu iddia eden Gücüyener, şöyle devam etti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tramvay projesi başladığından bu yana adrese teslim ihalelerle ünlü. Bunu anlamak için yıllar yılı yerli üreticinin çığlıklarına bakmak yeterli. İlk yerli otomobili Devrim'i ve ilk buharlı lokomotifi Karakurt'u üreten yerdir memleketimiz. Kurtuluş Savaşı sırasında verilen mücadelenin devamı da dışa bağımlılıktan kurtulmak, yerli ve milli sanayiye kavuşabilmek içindi. Eskişehir'de Cer Atölyesi'ne sonrasında kendi mühendislerimizin emekleriyle dışa bağımlılıktan kurtulmak için yıllar yılı uğraştık. Kısa süre önce 40 milyon avro kredi kullanarak Büyükşehir Belediyesinin çıktığı ihale adrese teslim dedik. 40 milyonluk ihale şartnamesi belli bir firmayı işaret ediyor dedik."

"Yerli firma tek, yabancı firmanın çift zarf verdiği iddiası var"

Pınar Turhanoğlu Gücüyener, tramvay ihalesinde yerli üretim şartı konulup yerli üreticiye destek olunabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yerli destek, yerli üretim gibi şartlar koyma niyeti zaten yok. Yerli üretimi destek gibi bir niyet zaten yok. 700 milyon lirayı yabancılara teslim etme konusunda apaçık bir gayret var. İhale gerçekleşiyor. Bu kez de yerli firmanın tek zarf, yabancı firmanın ise çift zarf verdiği iddiası var. Yabancı firmanın ihale şartnamesinde talep edilen finansal teklifin dijital halini finansal teklif zarfı içine koymayarak ayrıca verdiği, belediye kasasına kitlenecek olan finansal teklif zarfı dışına sonradan yapıştırılmasını talep ettiği ve bu durumun ihale komisyonunca kabul edildiği iddiası da var. Yerli firmalarımızla tramvaylar daha uygun fiyata mal edilecekken, ihaleyi yabancıya teslim etme çabasını anlamak mümkün değil. Büyükşehir Belediyesinin tramvay almak için kullanacağı 700 milyon liralık krediyi Eskişehir ödeyecek, yani biz ödeyeceğiz, bizim çocuklarımız ödeyecek. Yıllar yılı yapılan yabancıya teslim ihaleler yalnızca yabancı hayranlığıyla açıklanamaz. Bu bile isteye, şehrin zararına yurt dışına kaynak aktarımıdır. Buna kimse sessiz kalmamalıdır."