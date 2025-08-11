AK Parti\'den CHP\'li Belediyelere Sert Eleştiriler: Kentsel Dönüşüm Yetersiz!

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yıllardır CHP'liler tarafından yönetilen belediyelerin Eskişehir'in ana sorunlarına odaklanmaktan uzak olduklarını belirterek, sert eleştirilerde bulundu.

Kentsel dönüşüm hususunda belediyelerin hala uykuda olduğunu belirten Albayrak, "Eskişehir'in ana gündemi zabıtaların bisiklet sürmesi, göstermelik işler, sosyal medya şovları, tabelalarla süslenmiş projeler değil, kentsel dönüşüm, su ve trafik olmalıdır. Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı belediyelerinin 2024-2025 yılları gider bütçeleri 40,948 milyar TL'dir. Eski parayla 40 katrilyon. Son iki senede bu bütçeye değecek hangi eser şehre kazandırıldı? Eskişehirli hemşehrilerimiz adına soruyoruz. Geçtiğimiz gün Balıkesir merkezli ve Eskişehir'de de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha bize şunu hatırlattı: Depreme hazır mıyız? Eskişehir milletvekili olduğunu bir türlü idrak edemeyen CHP'li bir milletvekili ve Odunpazarı'nın sorunlarından bihaber belediye başkanı, belediyeleri aklamak için kendilerince şahsımı depremi siyasete alet etmekle suçlamış. Şahsım adına Eskişehir adına dertleniyor ve diğer belediyelerin başardığını biz niye başaramadık diye soruyorum. Proje üretmek yerine sürekli bir bahane ve polemik çabasında olmak, şehrin geleceğini düşünmemek gerçekten acınası bir durum. Şimdi, hesap açık ve net. İstanbul gibi bir metropolde Esenler Belediyesi tarafından 2010 yılında başlanarak 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi. Depreme dayanıklı yapılar, afet toplanma alanları, geri dönüşüm sistemleri, yeşil alanlar ve sosyal donatılarla örnek bir şehircilik modeli oluşturuldu" dedi.

"Peki Eskişehir'de ne yapıldı?" diyen Albayrak, "1999 yılından bu yana Gündoğdu Mahallesi'nde 50-60 konutluk proje hala tam manada teslim edilip kullanıma başlanmadı. Porsuk-1 ve Porsuk-2 projelerinde hala bir şey yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geleli yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanları ise yıllardır görevdeler. Konsere ve sanata para harcanmasın demiyoruz, lakin kentsel dönüşüm gibi bir sorun varken neden katbekat fazlası bunlara harcanır? CHP'li zihniyet bu kafa yapısıyla Eskişehir'de kentsel dönüşümün maketini dahi hazırlayamaz. Yapılanlar ve rakamlar ortada. Yine tekrarlıyorum. Eskişehir'in kaybedecek bir dakikası bile yok. Gerçek hizmet, gerçek sorumluluk ister. Esenler 60 bin konutu dönüştürdü. Eskişehir'de neden hala 40-50'li sayıları konuşuyoruz. Bu nasıl iştir? Her zaman belirttiğim gibi bu şehirde deprem olduğunda sen sağcısın veya sen solcusun demeyecek. Bunu bir an evvel idrak etmeniz dileğiyle. Bu konuda AK Parti hükümetlerimiz Eskişehir'de CHP'li belediyelerin zorluk çıkartmalarına rağmen 20 bin adete yakın depreme dayanıklı konutu ve kamu binalarını şehre kazandırdı. Lafı fazla uzatmadan polemik değil, icraat konuşalım" dedi. - ESKİŞEHİR