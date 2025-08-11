AK Parti'den CHP'li Belediyelere Sert Eleştiriler: Kentsel Dönüşüm Yetersiz! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti'den CHP'li Belediyelere Sert Eleştiriler: Kentsel Dönüşüm Yetersiz!

AK Parti\'den CHP\'li Belediyelere Sert Eleştiriler: Kentsel Dönüşüm Yetersiz!
11.08.2025 17:57  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm ve Eskişehir'in ana sorunlarına odaklanmadığını belirterek sert eleştirilerde bulundu. Albayrak, Eskişehir'de yapılması gerekenleri vurguladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yıllardır CHP'liler tarafından yönetilen belediyelerin Eskişehir'in ana sorunlarına odaklanmaktan uzak olduklarını belirterek, sert eleştirilerde bulundu.

Kentsel dönüşüm hususunda belediyelerin hala uykuda olduğunu belirten Albayrak, "Eskişehir'in ana gündemi zabıtaların bisiklet sürmesi, göstermelik işler, sosyal medya şovları, tabelalarla süslenmiş projeler değil, kentsel dönüşüm, su ve trafik olmalıdır. Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı belediyelerinin 2024-2025 yılları gider bütçeleri 40,948 milyar TL'dir. Eski parayla 40 katrilyon. Son iki senede bu bütçeye değecek hangi eser şehre kazandırıldı? Eskişehirli hemşehrilerimiz adına soruyoruz. Geçtiğimiz gün Balıkesir merkezli ve Eskişehir'de de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha bize şunu hatırlattı: Depreme hazır mıyız? Eskişehir milletvekili olduğunu bir türlü idrak edemeyen CHP'li bir milletvekili ve Odunpazarı'nın sorunlarından bihaber belediye başkanı, belediyeleri aklamak için kendilerince şahsımı depremi siyasete alet etmekle suçlamış. Şahsım adına Eskişehir adına dertleniyor ve diğer belediyelerin başardığını biz niye başaramadık diye soruyorum. Proje üretmek yerine sürekli bir bahane ve polemik çabasında olmak, şehrin geleceğini düşünmemek gerçekten acınası bir durum. Şimdi, hesap açık ve net. İstanbul gibi bir metropolde Esenler Belediyesi tarafından 2010 yılında başlanarak 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi. Depreme dayanıklı yapılar, afet toplanma alanları, geri dönüşüm sistemleri, yeşil alanlar ve sosyal donatılarla örnek bir şehircilik modeli oluşturuldu" dedi.

"Peki Eskişehir'de ne yapıldı?" diyen Albayrak, "1999 yılından bu yana Gündoğdu Mahallesi'nde 50-60 konutluk proje hala tam manada teslim edilip kullanıma başlanmadı. Porsuk-1 ve Porsuk-2 projelerinde hala bir şey yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geleli yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanları ise yıllardır görevdeler. Konsere ve sanata para harcanmasın demiyoruz, lakin kentsel dönüşüm gibi bir sorun varken neden katbekat fazlası bunlara harcanır? CHP'li zihniyet bu kafa yapısıyla Eskişehir'de kentsel dönüşümün maketini dahi hazırlayamaz. Yapılanlar ve rakamlar ortada. Yine tekrarlıyorum. Eskişehir'in kaybedecek bir dakikası bile yok. Gerçek hizmet, gerçek sorumluluk ister. Esenler 60 bin konutu dönüştürdü. Eskişehir'de neden hala 40-50'li sayıları konuşuyoruz. Bu nasıl iştir? Her zaman belirttiğim gibi bu şehirde deprem olduğunda sen sağcısın veya sen solcusun demeyecek. Bunu bir an evvel idrak etmeniz dileğiyle. Bu konuda AK Parti hükümetlerimiz Eskişehir'de CHP'li belediyelerin zorluk çıkartmalarına rağmen 20 bin adete yakın depreme dayanıklı konutu ve kamu binalarını şehre kazandırdı. Lafı fazla uzatmadan polemik değil, icraat konuşalım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den CHP'li Belediyelere Sert Eleştiriler: Kentsel Dönüşüm Yetersiz! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’deki 6.1’lik depremi nokta atışı bilmiş Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
Depremde binalar yıkıldı Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi

17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:30
Kabine öncesi Erdoğan’dan sürpriz görüşme Talep Ermenistan’dan geldi
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
00:19
İsviçre’de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
23:43
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 18:18:27. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den CHP'li Belediyelere Sert Eleştiriler: Kentsel Dönüşüm Yetersiz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.