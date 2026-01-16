Gürhan Albayrak: "Ünlüce ve CHP anlayışı, 'halkçılık' maskesinin ardındaki gerçek yüzünü göstermiştir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, dün Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda yaşanan gerginlik hakkında, "Sayın Ayşe Ünlüce ve CHP anlayışı, 'halkçılık' maskesinin ardındaki gerçek yüzünü göstermiştir" diye açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Albayrak, "Eskişehir'de demokrasi değil, maalesef kapalı kapılar konuşulur oldu. Geçtiğimiz gün, Yeşiltepeli kardeşlerimizi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kapılarında bekleten Sayın Ayşe Ünlüce ve CHP anlayışı, 'halkçılık' maskesinin ardındaki gerçek yüzünü göstermiştir. Kendi hemşehrisinin sesinden korkan, meclis salonlarını halka kapatan CHP zihniyeti şunu unutmamalıdır; Yeşiltepe sahipsiz, Yeşiltepeli kardeşlerimiz yalnız değildir" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR