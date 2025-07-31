AK Parti'den CHP'ye Vali Tepkisi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den CHP'ye Vali Tepkisi

AK Parti\'den CHP\'ye Vali Tepkisi
31.07.2025 16:13
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AK Parti'li isimler, CHP'li vekilin Kayseri Valisi'ni eleştirisine sert yanıt verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve İl Başkanı Hüseyin Okandan; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i eleştiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e tepki gösterdi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte ağırladığı heyeti eleştirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, yayımladığı mesaj ile Vali Düzgün'e destek vererek, "Valimiz halkla iç içe, kapsayıcı ve samimi yönetim anlayışıyla görev yapmaktadır. Ziyaretçilerin kıyafeti üzerinden yapılan bu küçük düşürücü söylemler, milletimizin değerleriyle, kamu aklakıyla ve misafirperverlik kültürüyle asla bağdaşmamaktadır" dedi.

Okandan: "Sen Valimizin gadasını al"

AK Parti Kayseri Milletvekili Hüseyin Okandan da, "Cumhuriyet tarihinin en köhnemiş, halktan kopuk ve elitist partisi olan CHP, bir kez daha milletin inancına ve değerlerine saldırmayı marifet saymıştır. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in, kentimizde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi üzerinden kopartılan bu fırtına, ne yazık ki yine eski bir senaryonun günümüze uyarlanmış bir versiyonudur ve bu düpedüz halkın inancı üzerinden siyaset üretme çabasıdır. CHP Kayseri Milletvekilinin açıklamasında kullanılan üslup ve yöneltilen ithamlar, bu partinin milletin değerleriyle bağ kurmaktaki yetersizliğini ve "laiklik" maskesi altında dini hayatı kriminalize etme refleksini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Valilik makamı, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durmakla mükelleftir. Sayın Valimizin yaptığı, anayasal güvence altındaki din ve vicdan özgürlüğü kapsamında faaliyet gösteren bir dini topluluğun temsilcilerini, kamuya açık bir şekilde kabul etmekten ibarettir. Daha da vahimi, ziyaretin eğitimle ilişkilendirilmesidir. İl Milli Eğitim Müdürü'nün bu ziyarette yer almasını, laikliğe tehdit olarak sunmak; ya bilgisizliktir ya da art niyetli ideolojik bir körlüktür. Aynı CHP, yıllarca din derslerine karşı çıkmış, imam hatip okullarını küçümsemiş, hatta başörtüsü yasağını savunmuş bir anlayışın temsilcisi değil midir? İl Milli Eğitim Müdürü orada yer aldıysa, bu kamusal bir temasın kurumsal düzeyde yapıldığını gösterir. Bugün karşınızda milletin değerlerine düşmanlık eden, inancını yok sayan CHP değil; her kesimi kucaklayan, inancı baş tacı eden bir anlayış var. ve biz bu anlayışla devam edeceğiz. Çünkü biz milletin ta kendisiyiz. CHP şunu bilsin: Bu millet, sizin karanlık vesayet özleminize geri dönmeyecek. Ne siz ne zihniyetiniz bir daha bu ülkeyi susturamayacak. CHP'ye açık bir çağrımız var: Laikliği, din düşmanlığı aracı olmaktan çıkarın. Dini yapılarla mücadele ederek değil, milletle kucaklaşarak siyaset üretin. Bu millet sizin dini değerlere düşmanlığınızı da, samimiyetsiz laiklik savunmalarınızı da unutmadı. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de; özgürlüklerin, inançların, halk iradesinin ve sosyal barışın teminatıdır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den CHP'ye Vali Tepkisi - Son Dakika

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