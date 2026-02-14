AK Parti'den CHP'ye Yatırım Tepkisi - Son Dakika
AK Parti'den CHP'ye Yatırım Tepkisi

14.02.2026 13:19
AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem, CHP'li üyelerin yatırımlara ret oyunu eleştirdi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde "bazı yatırımlar için ret oyu verdikleri" gerekçesiyle CHP'li üyelere tepki gösterdi.

Erdem yaptığı yazılı açıklamada, 12 Şubat'taki meclis toplantısında CHP'li üyelerin hizmet ve yatırım karşısındaki engelleyici tutum sergilediğini savundu.

Toplam 1,5 milyar lira değerindeki yatırıma CHP'li üyelerin ret oyu verdiğini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Muhalefet anlayışını hizmete körü körüne karşı çıkmakla sınırlayan bu yaklaşım, ne yazık ki bizleri şaşırtmamıştır. Kendi belediyelerinde emekçinin hakkını ve maaşını dahi ödemekte zorlanan, bütçelerini yüz milyonlarca lira borca sürükleyip bunun hesabını veremeyenlerin, tek bir somut icraat ortaya koyamadıkları yetmezmiş gibi büyükşehir belediyemizin yatırımlarına engel olmaya çalışmaları ibret vericidir. Öyle ki bu anlayış ilimizin dört bir yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için dahi karar almaktan kaçınarak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini engelleyecek noktaya kadar varmıştır."

Tüm bu engellemelere rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın için gereken her yatırımı hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğini aktaran Erdem, hiçbir mazeretin hizmetin önüne geçemeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
