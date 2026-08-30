Başkan Subaşıoğlu: "Denizli’de ulaşımda kaos var "

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, belediye otobüslerinin güzergahlarındaki değişikliklerle ilgili vatandaşların mağduriyetini dile getirdi, yaşanan sıkıntılara değinerek, Denizli Büyükşehir

Belediye Başkanına seslendi. Başkan Subaşıoğlu,"Denizli'de ulaşımda tam anlamıyla kaos yaratıyorsunuz. Sayın başkan, lütfen okullar açılmadan bu otobüsleri oynamaktan geri durun"dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşın sesi oldu.

Yapboz haline gelen bir başka konuyu gündeme taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda belediye otobüslerinin güzergah değişiklikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada çok tepki alan otobüslerin güzergah değişikliklerine yönelik açıklamasında Denizlililerin yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.

"Milletimize yollarda eziyet etmeyin"

Başkan Subaşıoğlu açıklamasında,"Aktarıyorsunuz, döndürüyorsunuz, yapıyorsunuz, bozuyorsunuz,ileri alıyorsunuz, geri getiriyorsunuz . Denizli'de ulaşımda tam anlamıyla kaos yaratıyorsunuz. Sayın başkan, lütfen okullar açılmadan bu otobüsleri oynamaktan geri durun. Bir an önce düzen alın. Denizli'de milletimize yollarda eziyet etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada açıklama videosunu paylaşan Başkan Subaşıoğlu'na Denizlililerden büyük destek geldi.