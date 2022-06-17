AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı dikkat çekici paylaşım - Son Dakika
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AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı dikkat çekici paylaşım

17.06.2022 10:39
AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı dikkat çekici paylaşım

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yaptığı paylaşımda, "Meclis üyelerimiz, hukuka ve kamu yararına uygun olduğunu düşünmedikleri hiç bir gündeme olumlu oy vermek zorunda değil" dedi.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yaptığı paylaşımda, "Meclis üyelerimiz, hukuka ve kamu yararına uygun olduğunu düşünmedikleri hiç bir gündeme olumlu oy vermek zorunda değil" dedi.

Gücüyener, en son Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, başkanlığa bankalardan 130 milyon liralık kredi alıp borçlanması için yetki verilmesiyle ilgili maddede, CHP'liler ile AK Parti grubu arasında yaşanan tartışmalarla ilgili dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden 5 madde halinde yaptığı açıklamayı paylaşan Gücüyener, "Kamu kaynakları emanettir. Bu emanetin nasıl kullanılacağının sınırları da yasalarla çizilmiştir. AK Parti grubu borçlanma yetkisine bu sınırlara uyulmadığını düşündüğü için ret vermiştir. Çoğunluk Büyükşehir Belediye Başkanının mensubu olduğu siyasi parti grubundadır. Belediye meclis üyelerimiz hukuka ve kamu yararına uygun olduğunu düşünmedikleri hiç bir gündeme olumlu oy vermek zorunda olmadıkları gibi manipüle edici söylemlere katlanmak zorunda da değillerdir. Hizmeti engelliyorsunuz demek, madde zaten çoğunluk grubunun oyu ile geçtiği için anlamsızdır. AK Partili meclis üyeleri hür iradeleri ile grup kararı alır ve uygularlar. Kimse vebaline ortak aramasın" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı dikkat çekici paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı dikkat çekici paylaşım - Son Dakika
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