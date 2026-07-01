AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tunç: "Eskişehir'de belediyecilik anlayışı ciddi bir koordinasyon sorunuyla karşı karşıya" - Son Dakika
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tunç: "Eskişehir'de belediyecilik anlayışı ciddi bir koordinasyon sorunuyla karşı karşıya"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tunç: "Eskişehir\'de belediyecilik anlayışı ciddi bir koordinasyon sorunuyla karşı karşıya"
01.07.2026 14:32  Güncelleme: 14:34
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Eskişehir'de yeni yerleştirilen billboardların Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılmasını eleştirerek, süreçteki koordinasyon sorununa ve kamu kaynaklarının israfına dikkat çekti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, " Eskişehir'de belediyecilik anlayışı ciddi bir koordinasyon sorunuyla karşı karşıya. Kısa süre önce yerleştirilen billboardların Büyükşehir belediyesi ekiplerince kaldırılması, süreçteki belirsizlikleri gözler önüne seriyor" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, kısa süre bir ekibin billboardları kurduğunu, başka bir ekibin ise söktüğüne dikkat çekti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bazı sorular yönlendiren Başkan Tunç, "Bu sürecin sorumluluğu kimde? Kamuoyu adına şu soruların yanıtlanmasını bekliyoruz: İhaleyi alan firmaya toplam kaç billboard yapma ve işletme hakkı tanındı? Tepebaşı'nda şu an aktif olarak kaç billboard bulunuyor? Bu sayı ihale şartlarıyla uyumlu mu? Billboardların konumlarını kim belirliyor? Belediye mi yoksa yüklenici firma mı karar veriyor? Eğer bu billboardlar kaldırılacaktıysa, neden önce kurulum yapıldı? Bu durumun sorumluluğu kime ait? Kurulum ve söküm süreçlerinde oluşan iş gücü, araç ve diğer maliyetlerin kamuya yükü nasıl açıklanacak? Belediye bütçesi, plansız uygulamaların denendiği bir alan olmamalıdır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, şehir yönetiminin temel sorumluluğudur. Eskişehir halkı artık daha açık, daha planlı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı görmek istiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tunç: 'Eskişehir'de belediyecilik anlayışı ciddi bir koordinasyon sorunuyla karşı karşıya' - Son Dakika

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