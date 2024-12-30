AK Parti'den üst düzey 'İmralı' değerlendirmesi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den üst düzey 'İmralı' değerlendirmesi

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DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin AK Parti'den üst düzey bir değerlendirme geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Amacımız bir arada kardeşçe yaşayan terörsüz bir Türkiye'dir" dedi.

30.12.2024 22:48
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamayı değerlendirdi.

"KARDEŞLİK BAĞLARINI KUVVETLENDİRMEMİZ ŞART"

Konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında konuşan Elitaş, "Terörle mücadelede çok önemli mesafeler alındı. Bu mesafenin devam etmesi, terör sorunun kalıcı olarak çözülmesi için bu tür inisiyatifler gerekli. 86 milyon bir ve beraber olarak kardeşlik içinde yaşamamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamız için kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmemiz şart." diye konuştu.

"AMACIMIZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'DİR"

Elitaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye bölgede güçlü bir ülke. Dış cephelerden yardım beklemek yerine kendimiz bölgenin güçlü aktörü olarak sorunları çözmemiz gerekir. Atılan bu adımları biz bu yönde değerlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'na ulaşabilmemiz için bir ve beraber olmamız lazım. Sayın Erdoğan bu konuda çok önemli bir inisiyatif almıştır. Amacımız bir arada kardeşçe yaşayan terörsüz bir Türkiye'dir"

AK Parti\'den üst düzey \'İmralı\' değerlendirmesi

Abdullah Öcalan, Mustafa Elitaş, DEM Parti, Politika, AK Parti, Türkiye, 3-sayfa, İmralı, Terör, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den üst düzey 'İmralı' değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erol MARASLI:
    Siz alışkınsımız PKK,fetö ile kolkola yaşamaya 30 8 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    2013 te bu filmi yine izlemiştik.Çözüm süreci sonunda hendekler,kahpelikler her türlü hainlikler ve sadece o dönemde şehit olan 750 vatan evladı.Bu ülke deneme yanılma metodu ile nereye kadar? 28 7 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Yersen 16 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Avrupa abd ne olacak en büyük terör destekçileri bunlar. Cumhurbaşkanı kaç defa açıkladı 9 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    önce feto şimdide apo haydi hayırlısı dünya bizi kıskaniiiiiiii 2 1 Yanıtla
  • m:
    öcanalanı bırakarak mı 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'den üst düzey 'İmralı' değerlendirmesi - Son Dakika
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