AK Parti\'den üst düzey \'İmralı\' değerlendirmesi

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamayı değerlendirdi.

"KARDEŞLİK BAĞLARINI KUVVETLENDİRMEMİZ ŞART"

Konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında konuşan Elitaş, "Terörle mücadelede çok önemli mesafeler alındı. Bu mesafenin devam etmesi, terör sorunun kalıcı olarak çözülmesi için bu tür inisiyatifler gerekli. 86 milyon bir ve beraber olarak kardeşlik içinde yaşamamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamız için kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmemiz şart." diye konuştu.

"AMACIMIZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'DİR"

Elitaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye bölgede güçlü bir ülke. Dış cephelerden yardım beklemek yerine kendimiz bölgenin güçlü aktörü olarak sorunları çözmemiz gerekir. Atılan bu adımları biz bu yönde değerlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'na ulaşabilmemiz için bir ve beraber olmamız lazım. Sayın Erdoğan bu konuda çok önemli bir inisiyatif almıştır. Amacımız bir arada kardeşçe yaşayan terörsüz bir Türkiye'dir"